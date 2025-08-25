25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

Antonella Fazio 25 Agosto 2025
centered image

MOLA DI BARI – Un ordigno bellico è stato rinvenuto domenica pomeriggio da un bagnante a Mola di Bari, in spiaggia Cannoli, zona Cozze. L’ordigno è stato segnalato a 15 metri dalla riva e a mezzo metro di profondità.

Allertata la Capitaneria di Porto di Bari la quale è intervenuta transennando la spiaggia e emettendo apposita ordinanza di interdizione ai luoghi in attesa dell’intervento del nucleo Sdai della Marina Militare per la rimozione e messa in sicurezza.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

24 Agosto 2025 Redazione Web

SAPPE: “Cinque evasi in cinque giorni, serve l’Esercito fuori dagli istituti”

24 Agosto 2025 Redazione

Aggressione razzista a Gioia del Colle, il sindaco: “Non accadrà più”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Conversano, fiamme in un deposito trattamento rifiuti

24 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra

24 Agosto 2025 Antonio Bucci

Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo

24 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

25 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ruoti, il sindaco salva una vita in una calda giornata estiva

25 Agosto 2025 Michael Logrippo

Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro