Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

MOLA DI BARI – Un ordigno bellico è stato rinvenuto domenica pomeriggio da un bagnante a Mola di Bari, in spiaggia Cannoli, zona Cozze. L’ordigno è stato segnalato a 15 metri dalla riva e a mezzo metro di profondità.

Allertata la Capitaneria di Porto di Bari la quale è intervenuta transennando la spiaggia e emettendo apposita ordinanza di interdizione ai luoghi in attesa dell’intervento del nucleo Sdai della Marina Militare per la rimozione e messa in sicurezza.

