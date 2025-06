Mola di Bari, l’estate è la terza edizione di Orizzonti

MOLA DI BARI – Dagli appuntamenti della Rotonda sul mare che animeranno il lungomare per tutto giugno ai concerti di Avis Festival, dal calendario di Agimus Festival, Sergio Cammariere, Stefano Bollani, Gegè Telesforo, Stanley Jordan, Concerto dell’Alba e Rigoletto all’evento in musica con Serena Brancale, dalla Notte Bianca dei Giovani a Maul – Premio Enzo del Re, dalla 50esima edizione della Sagra del Polpo nell’ambito della rinnovata Festa del Mare alla Festa Grande, passando per arte, cultura, tour guidati, enogastronomia e mostre: è un lungo percorso di circa 100 appuntamenti quello che compone la terza edizione di Orizzonti – L’Estate a Mola di Bari.

Il calendario unico degli eventi consolida la propria importanza nel panorama provinciale e regionale. Un programma capace di intercettare l’interesse e essere attrattivo per i visitatori.

