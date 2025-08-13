Mola di Bari: Individuato e pescato esemplare di granchio blu

Un’insolita mattinata di metà agosto si è trasformata in un evento di grande rilevanza a Mola di Bari, dove, in una zona costiera tra Torre a Mare e Mola, è stato pescato un esemplare di granchio blu.

La cattura, avvenuta nei pressi di un lido di nuova apertura, solleva nuovi interrogativi sulla diffusione di questa specie aliena e potenzialmente pericolosa per i nostri mari.

A fare la scoperta è stata la signora Chiara Luciani che, con il suo retino e un’esca, stava pescando. La signora, seguendo l’esempio di nonno Giuseppe, noto pescatore anni e anni fa, ha individuato e pescato il pericoloso esemplare.

Subito l’attenzione di tutti i bagnanti è stata catturata dal granchio, ma la sorpresa ha presto lasciato il posto a una certa preoccupazione.

Il granchio blu, noto scientificamente come Callinectes sapidus, è originario delle coste americane. La sua pericolosità risiede nella sua natura di specie invasiva, con una notevole aggressività, un’alta capacità riproduttiva e una straordinaria abilità di adattarsi a nuovi ambienti.

Queste caratteristiche lo rendono una minaccia seria per la biodiversità locale e per l’economia della pesca. In Italia, la sua presenza è stata documentata a partire dal delta del Po, dove ha già causato ingenti danni.

L’avvistamento a Mola di Bari suggerisce che la specie potrebbe essersi diffusa anche in altre aree costiere, richiamando l’attenzione sul preoccupante aumento di specie aliene nei nostri mari.

Cosa fare in caso di avvistamento

La presenza del granchio blu è un chiaro campanello d’allarme che richiede un monitoraggio attento e l’adozione di misure preventive.

Se vi doveste trovare di fronte a un esemplare, è fondamentale agire con cautela e seguire precise indicazioni:

Segnalare l’avvistamento: la collaborazione dei cittadini è cruciale. Contattate la Capitaneria di Porto o l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) all’email alien@isprambiente.it.

Per rendere la segnalazione più efficace, è utile fornire una foto del granchio, indicare il luogo esatto dell’avvistamento (con coordinate GPS se possibile) e specificare la data e l’ora.

Le chele del granchio blu sono potenti e veloci. Non toccatelo mai a mani nude. Utilizzate guanti spessi o pinze a presa lunga per afferrarlo lateralmente, lontano dalle chele. Un’altra opzione è spingerlo in un secchio con un retino a maglia stretta.

Una delle strategie suggerite per contrastarne la diffusione è la promozione del suo consumo. La signora Luciani ha già colto l’occasione e ha deciso di preparare un piatto gourmet con il granchio pescato.

Questa scelta non solo può aiutare a contenere la proliferazione della specie, ma permette anche di valorizzarla dal punto di vista gastronomico. Il granchio blu, infatti, è considerato una prelibatezza in molte cucine internazionali.



