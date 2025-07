Mola di Bari celebra 50 anni di Sagra del Polpo tra mare e cultura

Tre giorni di musica, tradizione, spettacoli, arte e gastronomia

Dal 25 al 27 luglio 2025, Mola di Bari celebra il mezzo secolo della Sagra del Polpo con un’edizione speciale della Festa del Mare, evento che da semplice appuntamento locale è diventato un riferimento culturale per tutta l’area metropolitana di Bari.

Tre giorni dedicati alla tradizione marinara, alla musica, all’enogastronomia e al coinvolgimento diffuso della città, che accoglierà turisti e cittadini lungo il lungomare Dalmazia e nei suoi luoghi simbolo. A presentare l’iniziativa, in conferenza stampa, è stato il sindaco Giuseppe Colonna, che ha definito la manifestazione “un racconto corale della nostra identità, che parte dal mare e abbraccia tutto il tessuto produttivo e culturale di Mola”.

La direzione organizzativa è stata curata ancora una volta da La Compagnia del Trullo, guidata da Antonio Innamorato, che ha sottolineato il grande lavoro condiviso svolto nei mesi precedenti: “Questa sarà una 50ª edizione davvero speciale, costruita con passione, confronto e impegno collettivo”.

Il valore regionale dell’iniziativa è stato confermato da Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione della Regione Puglia, che ha rimarcato: “Questa non è più solo la festa di Mola. È un evento strategico per l’intero territorio”. A chiudere la conferenza, l’intervento del vicesindaco e assessore alla cultura Angelo Rotolo, che ha descritto l’edizione come “un dono identitario, un’occasione per raccontare l’autenticità di Mola attraverso le sue storie, le mani e le imbarcazioni”.

Il programma prevede degustazioni a base di polpo, mercatini dell’artigianato, mostre artistiche a cura di SDM Eventi, escursioni in SUP e in barca, esposizioni come “Attaccamento” al mercato ittico e il concorso “A-mare l’Arte” a Palazzo Roberti Alberotanza. Prevista anche l’apertura straordinaria delle chiese storiche e un walking tour enogastronomico con Visit Mola di Bari.

La parte musicale vedrà protagonisti grandi nomi:

Fred De Palma (venerdì 25 luglio, ore 21:00, Palco del Mare)

Tormento (mezzanotte, Palco del Castello)

Sarafine, vincitrice di X Factor 2023 (sabato 26, ore 21:00)

Luca Martelli, batterista dei Litfiba (sabato 26, ore 24:00)

Noemi, in concerto domenica 27 luglio alle 21:00 per il gran finale.

Accanto ai concerti, ogni sera dalle 19:00, l’Area Conferenze “Peternautica” ospiterà talk tematici sul mare, l’innovazione, la gastronomia e le politiche pubbliche per le aree costiere, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali come il presidente Michele Emiliano. Gli allestimenti scenici sono affidati a RioBravo, partner tecnico dell’evento.

La Festa del Mare – 50ª Sagra del Polpo si conferma così un grande evento identitario, gratuito e aperto a tutti, capace di trasformare Mola in un laboratorio culturale a cielo aperto dove storia, gusto e musica si fondono in un racconto corale.

