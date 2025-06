Mola di Bari, assalto al bancomat della Monte Paschi

MOLA DI BARI – Ancora un assalto a bancomat con metodo della marmotta. L’episodio nella notte tra giovedì e venerdì a danno dello sportello della Monte Paschi di Siena di corso Umberto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Monopoli, ad agire sarebbero stati in quattro che, una volta arrivati sul posto a bordo di un’Alfa Romeo, avrebbero fatto esplodere l’Atm portando via tre cassette con denaro. La deflagrazione ha danneggiato gli uffici della filiale. Inoltre i quattro, per garantirsi la fuga, avrebbero gettato in strada chiodo triangolari.

In fase di valutazione il bottino e i danni alla filiale. Sul posto anche personale del Sis e gli artificieri del Roni di Bari per i rilievi la la messa in sicurezza degli ambienti. Nelle prossime ore verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto.

