MOLA DI BARI – I concerti dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana, quelli dell’Orchestra da Camera da Kharkiv in Ucraina e il Concerto all’Alba dei pianisti Gilda Buttà & Cesare Picco con il “Tribute to Ennio Morricone”. Saranno questi i momenti clou della settima edizione della Notte Bianca dei Giovani a Mola si Bari fino a domenica prossima. Sei giornate in cui si alterneranno cultura, musica e solidarietà organizzate dall’associazione Ala di Riserva in rete con numerosi enti ed associazioni. Particolarità di quest’anno sarà il coinvolgimento della città metropolitana che oltre a contribuire con la sua orchestra sinfonica, sarà presente il 6 agosto con un desk dedicato al del Piano Strategico Ba20>30 per raccogliere fra i giovani idee e proposte sul futuro del territorio metropolitano.