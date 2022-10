MOLA DI BARI – Tappa in Puglia per i corsi di aggiornamento promossi dalla Federazione Italiana Tennis. Più di mille tra istruttori, maestri e dirigenti hanno fatto il punto al palazzetto “Vito Pinto” di Mola di Bari. I corsi di aggiornamento cambiano veste diventando più inclusivi, coinvolgendo tutto il movimento tennistico regionale. La tappa pugliese comincia con il “fenomeno” del padel per poi passare alle sessioni riservate ai Dirigenti dei Circoli tennistici, durante i quali sono stati trattati argomenti di assoluta novità quali “il lavoro sportivo” ed “il Registro delle attività sportive dilettantistiche”, oltre alle tematiche riguardanti la Convenzione con l’Istituto di Credito Sportivo, l’Organizzazione sportiva 2023 ed il Progetto “Racchette in classe”. In ultimo, il Comitato Regionale della Fit Puglia ha premiato le Società che si sono distinte nei campionati italiani a squadre e i giovani tennisti pugliesi che hanno ottenuto importanti risultati durante i campionati italiani di categoria.