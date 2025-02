Modugno, scoperti coniugi con il vizio dello spaccio

BARI – Sono finiti in carcere e ai domiciliari i due coniugi scoperti dai carabinieri di Modugno, nel Barese, con in casa oltre 3 Kg e mezzo tra cocaina, marijuana e hashish. I due, un 48enne e una 44enne rispettivamente di Bari e Modugno, sono stati trovati in possesso anche di cinque pistole, di cui due clandestine – una modificata e l’altra con matricola abrasa – e tre comuni da sparo. L’attività dei militari ha permesso di individuare un locale in uso all’uomo dove sono state rinvenute, oltre all’ingente quantitativo di munizioni e droga, le armi che sono state sequestrate. La droga, rinvenuta in casa, era in parte già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 180 dosi già confezionate, nonché 41 panetti di hashish, 2 barattoli di marijuana e 2 buste in cellophane contenete cocaina. A tutto ciò, si aggiungono telefoni cellulari, bilancini e vario materiale per il confezionamento.

In un’altra operazione del Nucleo Radiomobile di Bari è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione e porto di arma comune da sparo, un 19enne residente a Bari. Il tutto durante un controllo alla circolazione stradale sul Lungomare Imperatore Augusto all’altezza del Molo S. Antonio di Bari. Il ragazzo è stato trovato con altre cinque persone.

Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire all’interno della vettura, ben nascosto, un involucro che conteneva tre cipollotti di marijuana pari a 3,8 gr. e due di cocaina pari a 1,5 gr., mentre sotto il sedile posteriore si rinveniva una pistola a tamburo, con 6 cartucce poi risultata smarrita nel dicembre 2023 in provincia di Napoli. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante questa settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato in tutto cinque persone (tra cui i cugini Christian e Loreta Capriati) e permesso di rinvenire sette pistole di illecita provenienza, oltre che munizionamento vario, sostanza stupefacente di tipo marijuana, 180 dosi di cocaina già confezionate nonché 41 panetti di hashish.

