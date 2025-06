Modugno, scomparso il 24enne Fabio: la comunità lancia l’appello

Allarme nella comunità di Modugno: ha fatto perdere le sue tracce un ragazzo di 24 anni. Fabio il suo nome, scomparso dal 5 giugno scorso. Uscito inizialmente di casa per vedersi cij i suoi amici, non ha più fatto ritorno. Anche il sindaco della città, Nicola Bonasia, lancia l’appello per ritrovarlo sui social.

SCOMPARSO IL GIOVANE FRANCESCO, L’APPELLO DEL SINDACO DI MODUGNO

Lui è Fabio, 24 anni, giovedì pomeriggio (05/06/2025) è uscito di casa zona parchetto a Modugno (BA) verso le 18.30/19 per vedersi con alcuni amici e non è più rientrato.

Ultimo abbigliamento noto: berretto nero come in foto, camicia a quadri grigio scuro jeans nero e maglia nera

Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti o la famiglia ai seguenti numeri:

Daniela: 349 700 0979

Emanuele: 370 706 1518

Vi preghiamo di condividere questo messaggio per aiutarci a ritrovarlo al più presto.

Grazie per l’aiuto!

