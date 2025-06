Modugno piange la scomparsa del 24enne Fabio Monno: corpo ritrovato senza vita

Una brutta notizia ha scioccato la comunità di Modugno. Il giovane Fabio Monno, 24enne, per cui erano stati lanciati appelli per ritrovarlo nelle scorse ore (era scomparso giovedì 5 giugno, uscendo da casa sua senza più tornare) è stato ritrovato senza vita nelle vicinanze della stazione. Stando a quanto raccolto, si tratterebbe di suicidio.

Seguendo quanto riferito da amici e conoscenti della vittima, i militari hanno raggiunto un casolare che si trova a ridosso della stazione cittadina, in cui poi hanno rinvenuto il corpo. “Esprimo vicinanza silenziosa e forte ai familiari di Fabio per il dolore che stanno vivendo”, dichiara il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, evidenziando che quanto accaduto “ci deve far riflettere sulle fragilità che sempre più spesso si insinuano in modo invisibile nei più giovani”

