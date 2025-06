Modugno piange Helga Kaloc: leggenda della danza pugliese

Si è spenta Helga Kaloc, storica insegnante e coreografa, punto di riferimento per la danza a Modugno e in tutta la Puglia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo della danza e tra le numerose generazioni di allievi che l’hanno conosciuta, stimata e amata.

“Buonanotte Helga, e a tutti i tuoi dolcissimi allievi che oggi piangono non per una correzione, un concorso o un’acconciatura imperfetta, ma perché ti hanno persa. Ti hanno amato, ti amano e ti ameranno per sempre. Il tuo cuore continuerà a battere nei loro a ogni passo, nella danza e nella vita”, è il messaggio di Guglielmo Melgiovanni, a nome di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Per decenni, Helga Kaloc ha rappresentato un punto fermo nella formazione artistica dei giovani danzatori pugliesi, unendo rigore, sensibilità e passione. La sua figura è stata sinonimo di disciplina, amore per l’arte e attenzione verso ogni singolo allievo. Le sue coreografie hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, ma ciò che resta indelebile è il segno lasciato nei cuori di chi l’ha incontrata.

Il suo lascito umano e artistico continuerà a vivere nel tempo, nei ricordi, negli insegnamenti e nei passi di danza di chi ha avuto la fortuna di apprendere sotto la sua guida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author