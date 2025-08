Modugno, operaio morto in un cantiere: due indagati

Cosimo Granieri, 54 anni, è precipitato da un’altezza di cinque metri: disposta l’autopsia

La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due persone, come atto dovuto, nell’ambito delle indagini aperte per fare luce sul decesso di Cosimo Granieri, l’operaio di 54 anni che ha perso la vita mercoledì 30 luglio in un cantiere di Modugno.

L’uomo, originario di Carosino e residente a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa cinque metri durante l’orario di lavoro.

I soggetti finiti sotto inchiesta sono il titolare dell’azienda Primos, per cui lavorava la vittima, e il responsabile della sicurezza della stessa impresa. L’accusa ipotizzata dalla magistratura è omicidio colposo aggravato.

Per accertare con esattezza le cause della morte, è stato disposto l’esame autoptico sul corpo dell’operaio. L’autopsia sarà eseguita lunedì 4 agosto dal professor Biagio Solarino, in servizio presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.

