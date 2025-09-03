3 Settembre 2025

Modugno, lo spot per la differenziata è da “libidine”

Antonio Bucci 3 Settembre 2025
Bari – Una differenziata da grande libidine: lo spot del Comune di Modugno ha Jerry Calà come testimonial. Presentata la campagna di sensibilizzazione del centro del Barese, il 19 settembre il concert show in piazza Sedile.

