Modugno, inseguimento per furto d’auto: un arresto

MODUGNO – Prima un furto d’auto, poi un inseguimento con tamponamento e in ultimo la fuga a piedi che però lo ha portato all’arresto. Protagonista della vicenda accaduta nella serata di mercoledì 5 giugno, un 19enne con precedenti.

Il ragazzo avrebbe dapprima rubato una Range Rover nera. Poi sarebbe stato intercettato in zona strada statale 96, all’altezza della stazione di servizio Q8. I carabinieri gli avrebbero intimato l’alt ma da qui sarebbe scaturito l’inseguimento in direzione Bari terminato quando il 19enne ha tamponato una Ford Fiesta con all’interno un carabiniere in pensione, classe 1963, e sua figlia.

A quel punto il ragazzo avrebbe abbandonato il suv e avrebbe iniziato la sua fuga a piedi tra le strade di Modugno ma sarebbe stato intercettato poco dopo e arrestato. Il giovane è stato così posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima mentre il carabiniere in pensione e sua figlia sono stati portati all’ospedale del quartiere San Paolo di Bari senza – fortunatamente – gravi conseguenze.

