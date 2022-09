MODUGNO – Un incendio di vaste dimensioni si è verificato questa mattina intorno alle 6,30, dall’interno di un capannone di Modugno, alle porte di Bari. Una grande colonna di fumo si è alzata ed è visibile da chilometri di distanza. Sul posto ci sarebbero al lavoro undici squadre dei vigili del fuoco. A prendere fuoco un deposito gestito da imprenditori di nazionalità cinese, in via Roma, situato nel piano interrato dell’azienda Wurth. Non ci sarebbero feriti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista: potrebbe essere stato un corto circuito a causare il rogo ma al vaglio c’è anche l’ipotesi di un incendio doloso. Solo le indagini dei vigili del fuoco del capoluogo faranno chiarezza su ciò che è successo. Intanto, nel momento in cui vi scriviamo, le fiamme non sono state ancora domate.

(notizia in aggiornamento)