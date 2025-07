Modugno, incendio alla zona industriale: fiamme in un capannone

MODUGNO – Hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del capoluogo pugliese per cercare di domare le fiamme che nel pomeriggio di mercoledì sono divampate in un capannone di articoli cinesi alla periferia di Modugno, in zona industriale, a ridosso della strada statale 96, in direzione Matera.

Le fiamme sarebbero divampate a ridosso della struttura, della sede di una concessionaria di auto e di una ditta di materiale per gli asfalti.

A lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Da stabilire le cause del rogo che ha dato vita a una colonna di fumo denso e nero, visibile anche da lontano. Ci sono volute ore per circoscrivere la zona e le operazioni sono state svolte in rapida sequenza proprio per evitare che le fiamme arrivassero fino alla vicina statale 96 che a causa del fumo nero ha visto rallentare pesantemente la circolazione del traffico che in parte è stata interdetta e deviata.

A rendere ancora più difficili le operazioni, il vento di maestrale che ha spinto il fumo verso l’entroterra.

