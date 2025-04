Modugno, giovani studenti sul cantiere delle Fal

MODUGNO – Un’imponente struttura di pali in fase di realizzazione, concepita per la protezione dello scavo, oltre che le opere in calcestruzzo destinate alla costruzione dei muri di contenimento. Prende sempre più forma il cantiere per l’interramento del secondo binario della linea ferroviaria Fal a Modugno dove sono arrivate le scolaresche dell’istituto Itt Nervi-Galilei di Altamura e i giovani imprenditori di Ance Bari e Bat che hanno visitato l’area per l’interramento del secondo binario. L’intervento rappresenta un ulteriore step per il ricongiungimento delle due aree del comune di Modugno, storicamente separate dalla presenza dei binari delle Appulo Locale ed ex Rfi.

La realizzazione dei pali è un’opera effettuata con trivelle che consentono di inserire pali di una dozzina di metri in una roccia molto dura a circa sette metri di profondità e in spazi molto ristretti visto il contesto urbano. A livello di strumentazioni, si sta facendo ricorso a un Gps che sfrutta i dati direttamente estrapolati dal progetto, completamente georeferenziato.

