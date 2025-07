Modugno, circoscritto l’incendio alla zona industriale

MODUGNO – Hanno lavorato tutta la notte le quattro squadre dei vigili del fuoco di Bari impegnate per cercare di circoscrivere il rogo divampato mercoledì pomeriggio alla zona industriale di Modugno, a ridosso della statale 96. Le fiamme hanno interessato un capannone di articoli cinesi. La densa e nera colonna di fumo era visibile da centinaia di metri e il maestrale di queste ultime 24 ore non ha facilitato le operazioni di spegnimento.

Anche la statale, infatti, era stata interdetta alla circolazione e lo è ancora questa mattina almeno fino a quando le operazioni non saranno terminate.

Intanto, il primo cittadino di Modugno, Nicola Bonasia, ha emesso un’ordinanza disponendo di tenere le finestre chiuse e di limitare il più possibile le attività all’aperto.

