Modugno, capannone divorato dal fuoco: cielo nero sopra Bari (video)

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella zona industriale di Modugno, alle porte di Bari. Le fiamme hanno interessato un capannone destinato alla vendita all’ingrosso di materiale vario, situato nei pressi di una concessionaria di auto, generando una densa colonna di fumo nero, visibile anche da chilometri di distanza.

Sul posto sono prontamente intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da elicotteri per il monitoraggio aereo. Le operazioni sono ancora in corso e al momento non si registrano feriti.

Il Comune di Modugno, attraverso un post ufficiale, ha comunicato di essere in contatto diretto con ARPA Puglia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per avere aggiornamenti in tempo reale sulla qualità dell’aria e fornire indicazioni utili alla cittadinanza. Le autorità comunali hanno segnalato che il vento forte sta spingendo la nube verso le strade statali 16 e 96, con il rischio di coinvolgere altre aree del territorio.

“La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il sindaco Nicola Bonasia -. Invito tutti a seguire solo canali ufficiali per restare aggiornati sulla situazione. In momenti come questi, collaborazione e senso di responsabilità sono fondamentali. L’auspicio è che l’incendio venga domato nel più breve tempo possibile e senza conseguenze ulteriori”.

Le cause del rogo restano al momento da accertare. I tecnici e le autorità competenti stanno effettuando le opportune verifiche, mentre l’attenzione resta alta per eventuali ricadute ambientali.

