Modugno, assalto al bancomat: bottino da quantificare

MODUGNO – Assalto al bancomat di via Roma a Modugno. Un boato, intorno alle 4 di notte, ha distrutto l’Atm della filiale di via Unicredit. Bottino in via di quantificazione. Intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Danni alla facciata del palazzo

