Modugno, assalto al bancomat della Monte Paschi: via con il bottino

MODUGNO – Il solito metodo della marmotta e via con il denaro. Il tutto in pochissimi minuti.

Ancora un assalto al bancomat nella notte tra giovedì e venerdì nel Barese. Questa volta è toccato allo sportello della Monte Paschi di Siena di via Paradiso a Modugno. In quattro sarebbero arrivati in zona a bordo di una Bmw bianca per poi posizionare il materiale esplodente, far saltare il bancomat e andare via con il denaro.

Sul posto i carabinieri della locale Compagnia e I militari della Sis per i rilievi del caso. La zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso e bottino in corso di quantificazione. Ingenti i danni alla filiale e a due auto parcheggiate davanti allo sportello Atm.

