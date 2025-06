Moda, identità e Palestina in passerella a Barletta

Creatività, identità e impegno sociale hanno sfilato sulla passerella del lungomare di Barletta, dove gli studenti dell’Istituto Archimede hanno presentato le loro collezioni moda. Tra tessuti e colori innovativi, a colpire è stata la premiazione del concorso “Radici e Identità”, ideato dal Laboratorio Palestina-Cultura e Arti. Un’occasione per far dialogare la moda con la cultura palestinese, valorizzando il design come strumento di espressione interculturale. Applausi anche per i costumi ispirati alla tradizione borbonica barlettana, tra danza e rievocazione storica.

