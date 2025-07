Mobilità Carabinieri, NSC denuncia: “Ripescaggi gestiti male”

Getra 2025, il Nuovo Sindacato Carabinieri accende i riflettori sulle criticità del sistema: “Esclusioni arbitrarie e posti vacanti ignorati”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri, tramite le segreterie di Puglia e Basilicata, ha diffuso una nota con cui esprime forte preoccupazione per la gestione della fase di ripescaggio prevista dalla circolare GETRA 2025, evidenziando una serie di criticità che – secondo l’organizzazione – metterebbero a rischio i principi di equità e trasparenza.

In particolare, il sindacato denuncia esclusioni sistematiche e non formalizzate, che coinvolgerebbero non solo brigadieri e marescialli, ma anche appuntati e carabinieri, con selezioni definite “discrezionali e non motivate”. Secondo quanto riportato dal NSC, le preferenze espresse dai militari verrebbero ignorate, in favore delle sedi gradite esclusivamente all’Amministrazione. Una pratica che, di fatto, snaturerebbe la mobilità volontaria, uno dei capisaldi del sistema GETRA.

Tra i punti critici messi in luce, anche decine di posti vacanti nelle Legioni più carenti che, nonostante la disponibilità di militari neoformati, restano scoperti, senza una programmazione efficace di impiego immediato. Una “occasione persa”, secondo il sindacato, per offrire risposte concrete ai territori in maggiore sofferenza operativa.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri contesta inoltre l’utilizzo del termine “eventuale” nella pianificazione del ripescaggio, evidenziando come tale condizione non dovrebbe legittimare scelte arbitrarie. Per l’NSC, in caso di rinunce o revoche, la procedura di ripescaggio deve essere automatica e trasparente.

Tra le richieste avanzate:

L’applicazione integrale e corretta del punto 29 della circolare, senza discriminazioni arbitrarie;

La pubblicazione trasparente dei criteri di ripescaggio;

L’impiego immediato dei militari neoformati nelle Legioni sottodotate;

L’apertura di un confronto urgente con il Comando Generale dell’Arma.

“La dignità dei militari non è negoziabile”, si legge nella nota diffusa dal Nuovo Sindacato Carabinieri che invita l’Amministrazione ad assumere un atteggiamento più aperto e responsabile nel rispetto dei diritti dei militari e delle esigenze dei territori.

