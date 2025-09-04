Mobile Angel, uno smartwatch contro la violenza di genere

BARI – Centomila euro per 30 dispositivi. Questa la dotazione prevista dalla Regione Puglia per “Mobile Angel”, un dispositivo elettronico che si aggiunge alle iniziative intraprese a livello nazionale per contrastare il fenomeno delle violenze di genere. Il progetto nasce da un emendamento presentato dalla consigliera regionale Lucia Parchitelli, e mette a disposizione delle donne vittime di violenza uno smartwatch salvavita, collegato in tempo reale con la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari. In caso di pericolo, il dispositivo dotato di geolocalizzatore, connesso al telefono cellulare della potenziale vittima, invia un alert alla Centrale Operativa che localizza la donna e fa intervenire la pattuglia più vicina. Il “Mobile Angel” si attiva sia su iniziativa della vittima che in caso di strattonamento. La sperimentazione durerà 36 mesi
potrebbe interessarti anche
Corato, auto contro un pino: muore bimbo di 5 mesi
A Bari il potere della musica contro gli orrori di Gaza
Auto urta le luminarie della festa patronale di Molfetta: nessun ferito
Bari, rissa al Libertà tra extracomunitari: denunciati 7 egiziani e due tunisini
Deraglia funicolare a Lisbona: almeno 15 morti, ferita anche un’italiana
Bari, GIL-Sanità: “Carenza addetti pulizie al Giovanni XXIII e Policlinico”