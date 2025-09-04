Mobile Angel, uno smartwatch contro la violenza di genere

BARI – Centomila euro per 30 dispositivi. Questa la dotazione prevista dalla Regione Puglia per “Mobile Angel”, un dispositivo elettronico che si aggiunge alle iniziative intraprese a livello nazionale per contrastare il fenomeno delle violenze di genere. Il progetto nasce da un emendamento presentato dalla consigliera regionale Lucia Parchitelli, e mette a disposizione delle donne vittime di violenza uno smartwatch salvavita, collegato in tempo reale con la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari. In caso di pericolo, il dispositivo dotato di geolocalizzatore, connesso al telefono cellulare della potenziale vittima, invia un alert alla Centrale Operativa che localizza la donna e fa intervenire la pattuglia più vicina. Il “Mobile Angel” si attiva sia su iniziativa della vittima che in caso di strattonamento. La sperimentazione durerà 36 mesi

