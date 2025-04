Mixare olio e alcool. Ecco l’oil bar

L’idea innovativa per rilanciare l’olivicoltura di questa terra si chiama oil bar. Ed è quello che sembra già dal nome: un luogo dove assaggiare gli olii prodotti nella nostra terra e, novità geniale, micarli con l’alcool per produrre drink. Ma ne hanno già fatto uno analcolico. Inaugurato in mattinata nel cuore del centro storico, l’oil bar sarà all’interno di “Radici Gastronomia”, piccolo locale in via Federico D’Aragona. “In genere l’assaggio di olii si può fare solo nelle aziende- ha spiegato l’oleologo Francesco Caricato -. Noi abbiamo voluto offrire ai leccesi e ai turisti un servizio più variegato. Ogni settimana ci saranno ci diverse varietà di olio che cambieremo di volta in volta”

