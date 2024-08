Misure alternative al carcere per ridurre il sovraffollamento

Il Ministero della Giustizia sta valutando misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova, per i detenuti condannati per reati non ostativi con pene residue inferiori a un anno. La proposta, discussa già il 7 agosto durante un incontro tra il ministro della Giustizia, il Garante dei detenuti e i garanti regionali, ha l’obiettivo di contrastare il sovraffollamento nelle carceri italiane.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author