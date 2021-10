BRINDISI- Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi con una ferita d’arma taglio al collo: è giallo sull’accoltellamento avvenuto nella tarda serata di domenica 24 ottobre intorno alle 23.30, a Brindisi. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata e i sanitari del 118 hanno allertato i carabinieri del comando provinciale di Brindisi che hanno aperto un’attività d’indagine.

Non è escluso che i militari stiano indagando sulla criminalità organizzata brindisina: infatti, in queste ore, per chiarire le dinamiche del giallo i carabinieri stanno ascoltando a sommarie informazioni persone vicine alla vittima. Da chiarire, anche il modo in cui quest’ultima ha raggiunto l’ospedale, se sia stata trasportata in auto da un soggetto ignoto o se vi è arrivata sola.