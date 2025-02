Missione in Tanzania: Ripartiamo APS porta cure e tecnologia

È in corso una missione umanitaria in Tanzania organizzata da Ripartiamo APS, con il supporto della Cooperativa Sociale San Bernardo e sotto la direzione scientifica del dottor Walter Morale, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa. La spedizione, iniziata il 21 febbraio, si concluderà il 3 marzo e punta a fornire assistenza sanitaria nelle aree più vulnerabili del Paese.

Il team di volontari è attualmente ad Arusha, accolto dall’arcivescovo Isaac Amani Massawe, e opererà in orfanotrofi, villaggi Masai, ospedali e dispensari per visite mediche e screening avanzati. Grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione – tra cui un ecografo wireless, otoscopi digitali, elettrocardiografi e software di intelligenza artificiale – sarà possibile migliorare la diagnosi e la gestione delle patologie più diffuse.

“La sanità in Tanzania è ancora segnata da profonde disuguaglianze, e il nostro obiettivo è portare non solo cure, ma anche innovazione tecnologica per migliorare le diagnosi”, ha dichiarato Maria Carmela Aragona, Segretario Generale di Ripartiamo APS.

Per il dott. Walter Morale, alla sua terza missione in Africa dopo le spedizioni in Madagascar, questa esperienza ha un valore speciale: “Portare strumenti all’avanguardia in zone con scarse risorse significa non solo curare, ma anche formare il personale locale e lasciare un impatto duraturo”.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Cooperativa Il Giglio e del Centro medico-diagnostico e fisioterapico IGEA, con il patrocinio della Regione Puglia, delle ASL di Brindisi e Taranto e di diversi comuni pugliesi. Un progetto che conferma l’impegno di Ripartiamo APS nel garantire il diritto alla salute nei contesti più fragili.

