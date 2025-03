Missione di pace dalla Puglia a Gerusalemme, c’è anche Al Bano

E’ tutto pronto per la prossima missione di pace in Terra Santa dell’associazione ‘L’Isola che non c’è’. La delegazione, guidata dall’arcivescovo emerito di Taranto Filippo Santoro è dal cantante Al Bano Carrisi incontrerà il patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa.

