Miss Universe Italy 2025: le 60 finaliste sbarcano in Puglia

Finale a San Ferdinando il 31 agosto con ospiti d’eccezione

Dal 25 al 31 agosto 2025, la splendida Villa Cafiero di San Ferdinando di Puglia (BAT) sarà il palcoscenico delle fasi finali di Miss Universe Italy 2025, la competizione nazionale che selezionerà la candidata italiana alla finale mondiale di Miss Universe, in programma a novembre in Thailandia.

Le 60 semifinaliste, tre per ogni regione italiana, arriveranno in Puglia per una settimana di eventi, sfilate, colloqui e prove, al termine della quale 21 finaliste accederanno alla serata conclusiva di domenica 31 agosto.

Il concorso

Miss Universe Italy non è solo un beauty contest: oltre alla bellezza, il concorso mette in risalto personalità, cultura, stile ed eleganza delle partecipanti, combinando tradizione e innovazione grazie anche a contenuti multimediali ideati e prodotti dalle stesse concorrenti.

Miss Universe è un’organizzazione globale e inclusiva, aperta anche a donne sposate, madri o in gravidanza, e celebra la diversità culturale, promuovendo fiducia in sé stesse e opportunità di crescita personale e professionale.

Il format e la location

La Finale Nazionale 2025 si svolgerà integralmente a Villa Cafiero, una tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare. L’intero staff, le miss e gli ospiti saranno ospitati al Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola, quartier generale dell’evento.

La manifestazione prevede tre appuntamenti chiave:

Swimsuit Competition (sfilata in costume)

Evening Gown Competition (défilé in abito da sera)

Interview (colloquio individuale con la giuria)

La serata finale

L’attesissima finale del 31 agosto sarà condotta da Samuel Peron, volto noto di Ballando con le Stelle, e vedrà come ospiti la cantante Silvia Mezzanotte e il soprano internazionale Carly Paoli, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”.

In giuria, nomi di spicco del mondo della moda e dello spettacolo:

Virginia Stablum – Miss Universe Italy 2022

Alba Vejseli – Madre Natura in Ciao Darwin 8

Viviana Vizzini – Miss Universe Italy 2020

Erasmo Fiorentino – stilista ufficiale del concorso

Pablo – art director di Gil Cagnè

Il programma della settimana

Lunedì 25 agosto – Arrivo semifinaliste e cena di gala a Villa Cafiero

Martedì 26 agosto – Commissione preliminare

Mercoledì 27 agosto – Shooting fotografici

Giovedì 28 agosto – Evening Gown Competition

Venerdì 29 agosto – Swimsuit Competition

Sabato 30 agosto – Interview / Preliminary Competition

Domenica 31 agosto – Finale Nazionale a Villa Cafiero

Un concorso con una lunga storia

Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza al mondo, nato in California nel 1952 e oggi seguito da oltre 600 milioni di spettatori. L’Italia, pur non avendo mai conquistato il titolo, ha raggiunto il secondo posto nel 1960 e nel 1987. La novità recente è l’apertura a donne incinte, madri e sposate, segno di un format sempre più inclusivo e rappresentativo.

