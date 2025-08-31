Miss Puglia 2025: Roberta Molinini vince la finale a Sammichele di Bari

Roberta Molinini, 25enne di Terlizzi, è Miss Puglia 2025. Fotomodella e laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, rappresenterà la regione alle prefinali nazionali di Miss Italia.

La finale regionale si è svolta il 30 agosto in una gremita Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, uno dei borghi più belli d’Italia.

Accanto al titolo principale sono state assegnate altre fasce: Miss Miluna Puglia a Francesca Vella, 24 anni di Bari, Miss Eleganza Puglia ad Angelica Bucci, 18enne di San Marzano di San Giuseppe, Miss Social a Miriam Colamonaco, 18 anni di Altamura, e Miss Mascotte a Federica Fusaro, 17enne di Giovinazzo.

La kermesse è stata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Sammichele guidato dal sindaco Lorenzo Netti.

A decretare le vincitrici una giuria qualificata presieduta dal giornalista Attilio Romita, storico volto del TG1.

Madrina della serata la showgirl Matilde Brandi, che si è divertita a co-condurre e a regalare momenti di spettacolo al pubblico.

La conduzione principale è stata affidata a Christian Binetti, volto del programma televisivo “Miss Italia Puglia e Basilicata” in onda su Antenna Sud.

Sul palco spazio anche alla sensibilizzazione sui temi della salute: la giovane mamma Marika Adesso ha portato la sua testimonianza sulla lotta contro il tumore alla tiroide, con l’intervento del professor Francesco Schittulli.

La prevenzione oncologica è infatti il tema cardine di questa edizione, grazie al protocollo siglato tra la patron Patrizia Mirigliani e la LILT, che ha promosso screening gratuiti e distribuito materiale informativo durante il tour.

A impreziosire la serata, l’esibizione musicale della cantante italo-australiana Camilla Marinelli, che ha conquistato il pubblico con la sua voce travolgente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author