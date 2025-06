Miss Mondo Italia 2025: prime fasce speciali assegnate a Gallipoli

Arianna Tuccillo è Miss del Web 2025, Beatrice Rossi Miss Mondo Beach 2025, Sofia Morlupi Miss Mondo 2025

Tre le fasce speciali già conferite dalla Direzione Nazionale di Miss Mondo Italia 2025 in vista della finale nazionale in programma domenica 15 giugno presso Le Sirenè di Gallipoli.

La prima a essere assegnata è stata quella de “La Miss del Web by Agricola – birra artigianale e popolare”, esito di un contest online che ha raccolto centinaia di migliaia di voti. A riceverla è stata Arianna Tuccillo, concorrente campana premiata nel giorno della selezione delle Top 30 finaliste.

Alla veneta Beatrice Rossi è andata la fascia Miss Mondo Beach, conferita durante una sfilata sulla spiaggia bianca de Le Sirenè, impreziosita dai gioielli della maison “Franco Freddo”.

La fascia Miss Mondo Sport, riservata ai percorsi competitivi ispirati a fitness e corsa, è stata vinta invece dall’umbra Sofia Morlupi, che ha impressionato per prestanza e determinazione.

Restano da attribuire altre due fasce: Miss Mondo Talent, le cui prove finali si sono svolte nel Teatro Schipa di Gallipoli, e Miss Mondo Model, attesa per la serata in programma alla cascata monumentale di Santa Maria di Leuca, scelta come scenario d’eccezione per la sfilata conclusiva.

Nel frattempo, le trenta finaliste hanno preso parte a un’esperienza immersiva all’interno del Sirenello, il bosco didattico dell’Eco Resort Le Sirene, nel cuore del Parco Regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo.

L’iniziativa, condotta da guide ambientali, ha alternato laboratori interattivi e momenti ricreativi, con lo scopo di sensibilizzare le concorrenti sull’importanza dell’ecosostenibilità.

“È stato meraviglioso vivere la natura così da vicino. Abbiamo osservato le dune sabbiose, il ginepro coccolone, il giglio di mare, e diverse specie di uccelli marini”, hanno raccontato alcune miss.

A documentare ogni momento, gli scatti del fotografo ufficiale Marco Perulli, professionista affermato nel mondo della moda e dello spettacolo.

L’attesa ora è tutta rivolta alla finale nazionale di Miss Mondo Italia 2025, dove le Top 30 si contenderanno la corona in un mix di bellezza, talento e consapevolezza ambientale.

