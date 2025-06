Miss Mondo Italia 2025, a Gallipoli la fase finale con 120 concorrenti

Salento capitale della bellezza per due settimane: in programma sfilate, eventi e spettacolo

È ufficialmente iniziata a Gallipoli la fase finale di Miss Mondo Italia 2025, il concorso nazionale che selezionerà la rappresentante italiana alla finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse di bellezza mondiale. Nella “Città Bella”, che ospita l’evento per il ventunesimo anno consecutivo, sono arrivate 120 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane.

La fase conclusiva si svolgerà nell’arco di due settimane, dal 3 al 15 giugno, con un fitto calendario di eventi collaterali e momenti promozionali dedicati al territorio, consolidando il ruolo di Miss Mondo Italia come appuntamento inaugurale dell’estate salentina.

Il percorso di selezione prevede una prima scrematura delle 120 partecipanti, al termine della quale verranno annunciate le 50 finaliste. Da queste, 30 ragazze accederanno allo show finale in programma domenica 15 giugno. L’intera kermesse è seguita da media nazionali e regionali, oltre che dai canali social ufficiali di Miss Mondo Italia, che grazie al lavoro di influencer e comunicatori digitali raggiungono oltre due milioni di follower.

Il quartier generale della manifestazione è stato allestito presso l’Hotel Bellavista, struttura del network Caroli Hotels, executive partner dell’evento. Dopo il welcome day del 3 giugno, il programma è proseguito con le prime commissioni tecniche, seguite dalle audizioni per la fascia speciale “Talent” e dai workshop tematici, come quello dedicato al make-up artist curato da Pablo by Gil Cagnè.

Il 6 giugno è in programma la prefinale nazionale, che decreterà le 30 finaliste per lo show conclusivo. Il 7 giugno spazio allo shooting day e alle prove atletiche valide per l’assegnazione della fascia “Sport”. L’8 giugno, le finaliste parteciperanno a Morciano di Leuca all’incontro con stampa, istituzioni e operatori del turismo e della moda. Il 9 giugno è prevista la sfilata “Beach”, che selezionerà la Miss più votata per la categoria mare.

Il 10 giugno, al Teatro Tito Schipa di Gallipoli, si svolgerà la finale della fascia “Talent”, seguita dalla sfilata “Model” ospitata nella suggestiva Villa Meridiana di Santa Maria di Leuca. L’11 giugno le partecipanti prenderanno parte a workshop e visite aziendali, tra cui quella a Birra Salento. Il 12 giugno toccherà al contest “People Choice”, che assegnerà la fascia scelta dal pubblico.

Il 13 giugno inizierà ufficialmente il conto alla rovescia verso la serata finale, con nuove sfilate davanti alla giuria e le prove generali previste alla vigilia dello show.

La serata di gala conclusiva, prevista per il 15 giugno, incoronerà la nuova Miss Mondo Italia 2025 nell’incantevole scenario dell’Ecoresort Le Sirenè, immerso nel parco naturale di Punta Pizzo e affacciato sullo Ionio. In gara, le 25 finaliste selezionate da ogni regione d’Italia.

A condurre lo spettacolo sarà lo showman e autore Rai Antonio Mezzancella. Tra gli ospiti annunciati, la trasformista americana Solange Kardinaly e la Miss Mondo Italia uscente, la bellissima Lucrezia Mangilli.

