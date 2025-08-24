24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Miss Italia, Miriam Colamonaco è Miss Faraglioni di Puglia

Redazione Web 24 Agosto 2025
centered image

La 18enne Miriam Colamonaco di Altamura, neodiplomata con il massimo dei voti e appassionata di moda, è stata eletta Miss Faraglioni di Puglia 2025 nella finale regionale di Miss Italia svoltasi venerdì 22 agosto a Mattinata, in Piazza Santa Maria della Luce. La fascia speciale le garantisce l’accesso alle prefinali nazionali.

La serata, condotta da Christian Binetti e organizzata dalla Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Mattinata, ha visto come madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Centrale anche il tema della prevenzione oncologica grazie alla testimonianza di Marika Adesso e al protocollo firmato da Patrizia Mirigliani con la LILT.

Ospiti musicali la cantante Camilla Marinelli e il sassofonista Antonio Gobbo.

About Author

Redazione Web

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Melpignano, Notte della Taranta: tutti “Sotto lo stesso cielo”

24 Agosto 2025 Gloria Roselli

Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione

24 Agosto 2025 Laura Milano

Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

24 Agosto 2025 Redazione Web

Acerenza, grande successo per il Festival dei Prodotti Tipici

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

potrebbe interessarti anche

Melpignano, Notte della Taranta: tutti “Sotto lo stesso cielo”

24 Agosto 2025 Gloria Roselli

Gallipoli, 22enne denunciato con due coltelli nel parcheggio del terminal bus

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione

24 Agosto 2025 Laura Milano

Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo