Miss Italia, Miriam Colamonaco è Miss Faraglioni di Puglia

La 18enne Miriam Colamonaco di Altamura, neodiplomata con il massimo dei voti e appassionata di moda, è stata eletta Miss Faraglioni di Puglia 2025 nella finale regionale di Miss Italia svoltasi venerdì 22 agosto a Mattinata, in Piazza Santa Maria della Luce. La fascia speciale le garantisce l’accesso alle prefinali nazionali.
La serata, condotta da Christian Binetti e organizzata dalla Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Mattinata, ha visto come madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Centrale anche il tema della prevenzione oncologica grazie alla testimonianza di Marika Adesso e al protocollo firmato da Patrizia Mirigliani con la LILT.
Ospiti musicali la cantante Camilla Marinelli e il sassofonista Antonio Gobbo.
