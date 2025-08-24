Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo in Colle, studentessa di Economia e flautista, è stata eletta Miss Cinema Puglia 2025 durante la finale regionale di Miss Italia svoltasi sabato 23 agosto a Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele II.

A incoronarla sono stati il presidente nazionale LILT, prof. Francesco Schittulli, e la madrina della serata, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. L’evento, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi con il patrocinio della Città di Giovinazzo, ha posto l’accento sulla prevenzione oncologica, tema centrale di quest’edizione grazie al protocollo siglato da Patrizia Mirigliani con la LILT.

La serata, condotta da Christian Binetti, ha ospitato la testimonianza di Marika Adesso, giovane mamma che ha affrontato un tumore alla tiroide in gravidanza, oltre alle performance della cantante italo-australiana Camilla Marinelli e dei ballerini dell’ASD Dance Team Giovinazzo.

