24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

Redazione Web 24 Agosto 2025
centered image

Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo in Colle, studentessa di Economia e flautista, è stata eletta Miss Cinema Puglia 2025 durante la finale regionale di Miss Italia svoltasi sabato 23 agosto a Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele II.

A incoronarla sono stati il presidente nazionale LILT, prof. Francesco Schittulli, e la madrina della serata, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. L’evento, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi con il patrocinio della Città di Giovinazzo, ha posto l’accento sulla prevenzione oncologica, tema centrale di quest’edizione grazie al protocollo siglato da Patrizia Mirigliani con la LILT.

La serata, condotta da Christian Binetti, ha ospitato la testimonianza di Marika Adesso, giovane mamma che ha affrontato un tumore alla tiroide in gravidanza, oltre alle performance della cantante italo-australiana Camilla Marinelli e dei ballerini dell’ASD Dance Team Giovinazzo.

Rivedi su antenna sud e consulta il palinsesto su antennasud.com

About Author

Redazione Web

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Aggressione razzista a Gioia del Colle, il sindaco: “Non accadrà più”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Conversano, fiamme in un deposito trattamento rifiuti

24 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra

24 Agosto 2025 Antonio Bucci

“Puzzi come la merda”: insulti e sputi a un bimbo italo-africano

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Acerenza, grande successo per il Festival dei Prodotti Tipici

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Brindisi, meteo non ha aiutato agosto degli stabilimenti balneari

24 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

24 Agosto 2025 Redazione Web

Il Potenza batte 2-3 il Giugliano al “De Cristofaro”: la decide Caturano al 96esimo

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Coppa Italia Serie D: Heraclea-Manfredonia 2-1, la sintesi del match

24 Agosto 2025 Antonio Specchio