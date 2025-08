Miss Italia 2025, la finale torna sulla Rai dopo oltre un decennio

Il concorso di bellezza rientra nella programmazione: il 15 settembre, diretta in streaming su RaiPlay e su RTV San Marino

Dopo oltre un decennio di assenza, Miss Italia torna in Rai. La finalissima dell’edizione 2025 sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay il 15 settembre, segnando il ritorno della storica competizione sul servizio pubblico, che non ospitava il concorso dal 2012, eccezion fatta per l’edizione del 2019 celebrativa degli 80 anni.

La serata, che eleggerà la nuova reginetta, sarà visibile anche su RTV San Marino, in un doppio passaggio che punta a onorare il lungo legame tra la Rai e Miss Italia, iniziato nel 1988.

Il concorso, ideato da Dino Villani e reso celebre da Enzo Mirigliani, è oggi diretto da sua figlia Patrizia Mirigliani, che continua a rinnovarne lo spirito. Negli ultimi anni, Miss Italia ha sperimentato diversi format e canali: dalle trasmissioni su La7 alle dirette streaming su Helbiz Live, fino alle piattaforme social del concorso.

Nonostante i cambiamenti e le incertezze, la manifestazione conserva un forte legame con il pubblico italiano, come ha dimostrato il successo del documentario “Miss Italia non deve morire”, diffuso su Netflix lo scorso febbraio.

A livello territoriale, per la Puglia e la Basilicata, l’organizzazione è affidata come di consueto a Carmen Martorana, punto di riferimento per le selezioni regionali, in collaborazione con Antenna Sud nel ruolo di media partner. (Foto Vito Bozza)

