Miss Basilicata 2025: la finalissima in Piazza Duomo a Melfi

Domenica 31 agosto, la città di Melfi si prepara ad accogliere la finalissima regionale di Miss Italia. Un evento attesissimo decreterà la più bella tra le belle lucane. La serata avrà inizio alle ore 20.30 in Piazza Duomo.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la madrina Matilde Brandi, una spumeggiante ballerina, showgirl, attrice e presentatrice. Lei porterà il suo carisma sul palco. Durante la serata, verrà anche assegnata la fascia di Miss Social, che garantirà l’accesso alle prefinali nazionali del concorso.

L’organizzazione dell’evento è affidata a Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata. Ha il patrocinio del Comune di Melfi. La conduzione sarà curata da Christian Binetti, noto presentatore del programma televisivo “Miss Italia Puglia e Basilicata”. Il tutto sarà in onda sul canale 14 del digitale terrestre, Antennasud.

Quest’anno, l’evento si impegnerà anche su tematiche sociali, portando sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica. Questo è un tema di particolare rilevanza. La Patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha recentemente firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale della LILT, Prof. Francesco Schittulli. L’obiettivo è fornire materiali informativi e screening gratuiti durante il tour.

Ad arricchire la serata ci saranno ospiti d’eccezione, tra cui la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e l’attrice comica Lilia Pierno, famosa per il suo ruolo di suocera di Checco Zalone nel film “Quo vado” e protagonista di una delle puntate di Forum più visualizzate.

Infine, l’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, una multinazionale italiana leader nel settore dell’hairbeauty professionale. Gli occhi saranno puntati su Melfi, dove bellezza e impegno sociale si uniranno per una serata indimenticabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author