Regionali Puglia, Misiani: “Del centrodestra abbiamo perso le tracce”

“Del centrodestra abbiamo perso le tracce”. Con queste parole il senatore Antonio Misiani ha commentato lo stallo nella trattativa per la scelta del candidato alle prossime regionali in Puglia. Secondo l’esponente dem, mentre il centrosinistra sarebbe ormai vicino a confluire sul nome di Antonio Decaro, il centrodestra apparirebbe fermo e privo di una strategia chiara.

Maria Teresa Carrozzo