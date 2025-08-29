Regionali Puglia, Misiani: “Del centrodestra abbiamo perso le tracce”

“Del centrodestra abbiamo perso le tracce”. Con queste parole il senatore Antonio Misiani ha commentato lo stallo nella trattativa per la scelta del candidato alle prossime regionali in Puglia. Secondo l’esponente dem, mentre il centrosinistra sarebbe ormai vicino a confluire sul nome di Antonio Decaro, il centrodestra apparirebbe fermo e privo di una strategia chiara.
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
