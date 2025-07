Mirko Djurovic è un nuovo giocatore della Pallamano Conversano

La Pallamano Conversano ha ufficializzato l’ingaggio di Mirko Djurovic, terzino serbo classe 2000, che vestirà la maglia biancoverde nella stagione 2025/26.

Nato a Belgrado il 2 marzo 2000, alto 190 cm, Djurovic è un giocatore polivalente, in grado di ricoprire i ruoli di centrale, terzino sinistro e terzino destro. Ha iniziato la carriera nel club serbo Rakovica, per poi trasferirsi nel 2020 alla Stella Rossa di Belgrado, dove ha disputato tre stagioni da protagonista. Con il club biancorosso ha realizzato 308 gol complessivi, di cui 132 nella stagione 2022/23, e si è aggiudicato sei volte il titolo di MVP della squadra.

Nel 2023 è approdato nella Liga Asobal spagnola, firmando con il Benidorm. In due stagioni ha segnato 90 reti e mantenuto il ruolo di titolare nel massimo campionato iberico. Dopo la retrocessione del club spagnolo, Djurovic ha accettato l’offerta della Pallamano Conversano, convincendosi del progetto proposto dal direttore tecnico Alessandro Tarafino e dall’allenatore Esteban Alonso.

A livello internazionale, Djurovic vanta diverse convocazioni con la nazionale giovanile serba, partecipazioni a raduni della nazionale B ed è stato inserito nella long list della selezione maggiore.

Djurovic ritroverà a Conversano Mihailo Sljukic, già suo compagno di squadra alla Stella Rossa.

Queste le sue prime parole da giocatore biancoverde:

“Ho scelto Conversano perché è un club ambizioso con una grande storia. Ritrovare Sljukic sarà un piacere. Farò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. So che i tifosi sono molto calorosi e non vedo l’ora di sentire il loro supporto al Pala San Giacomo”.

