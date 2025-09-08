8 Settembre 2025

Mirko Carretta Virtus Francavilla

Mirko Carretta, sessantacinque secondi per prendersi la Virtus Francavilla

Giovanni Scialpi 8 Settembre 2025
Sessantacinque secondi. Tanto è bastato a Mirko Carretta per bagnare il suo esordio con la Virtus Francavilla con un gol. Prima volta in Serie D per lui, e primo pallone utile giocato: cross perfetto di Pinna dopo una galoppata sulla sinistra, controllo rapido e destro secco sotto le gambe di Fernandes.

Gol per gol. È stato questo il cambio di Coletti: fuori Battista, autore dell’1-1, dentro Carretta, che ci ha messo poco più di un minuto per timbrare il cartellino. Un segnale forte: su quella fascia destra la Virtus sembra avere in serbo diversi colpi pesanti per il resto della stagione.

Ma la rete di Carretta non è solo un episodio. È il manifesto della sua carriera: esperienza, concretezza e capacità di incidere subito. L’ex capitano della Casertana, che in passato ha calcato anche i campi di Serie B, torna in Puglia dopo tredici anni dall’ultima volta proprio con il Barletta. Oggi mette la sua qualità al servizio di una Virtus Francavilla che vuole riscattarsi e tornare protagonista.

