Mirko Carretta, sessantacinque secondi per prendersi la Virtus Francavilla

Sessantacinque secondi. Tanto è bastato a Mirko Carretta per bagnare il suo esordio con la Virtus Francavilla con un gol. Prima volta in Serie D per lui, e primo pallone utile giocato: cross perfetto di Pinna dopo una galoppata sulla sinistra, controllo rapido e destro secco sotto le gambe di Fernandes.
Gol per gol. È stato questo il cambio di Coletti: fuori Battista, autore dell’1-1, dentro Carretta, che ci ha messo poco più di un minuto per timbrare il cartellino. Un segnale forte: su quella fascia destra la Virtus sembra avere in serbo diversi colpi pesanti per il resto della stagione.
Ma la rete di Carretta non è solo un episodio. È il manifesto della sua carriera: esperienza, concretezza e capacità di incidere subito. L’ex capitano della Casertana, che in passato ha calcato anche i campi di Serie B, torna in Puglia dopo tredici anni dall’ultima volta proprio con il Barletta. Oggi mette la sua qualità al servizio di una Virtus Francavilla che vuole riscattarsi e tornare protagonista.
potrebbe interessarti anche
Promozione Puglia, Gironi A/B: risultati e classifiche
Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights
Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights
Serie C/C, Latina-Picerno 1-2: gli highlights
Serie C/C, Altamura-Cavese 2-1: gli highlights
Serie D/H, Fidelis Andria-Ferrandina 2-0: gli highlights