Minox, operai in presidio a Minervino: “Non possiamo mollare”

Per venerdì 18 luglio è previsto un incontro in Regione Puglia per discutere l’attivazione della cassa integrazione a partire da luglio 2025

Prosegue senza sosta il presidio degli operai della Minox di Minervino Murge, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove da giugno un gruppo di lavoratori ha deciso di accamparsi davanti ai cancelli dello stabilimento per chiedere risposte concrete sul proprio futuro occupazionale.

La fabbrica, attiva da trent’anni nella produzione di contenitori in acciaio inox per alimenti, è stata coinvolta da un procedimento fallimentare avviato dal Tribunale di Lamezia Terme, sede di un’altra filiale aziendale. Dopo la dichiarazione di fallimento del 18 maggio, era stato avviato un esercizio provvisorio, conclusosi il 20 giugno con l’emissione delle lettere di licenziamento per 25 lavoratori in Puglia e 12 in Calabria.

“Aspettiamo qui, davanti alla nostra fabbrica, mentre la curatela valuta la proposta di fitto d’azienda presentata dalla proprietà. Entro mercoledì dovremmo sapere qualcosa”, afferma Vincenzo Copeta, portavoce dei lavoratori in presidio, che da settimane mantengono viva la protesta con gazebo, materassi e bottigliette d’acqua.

Tra le criticità denunciate figura il mancato versamento dello stipendio di giugno, che secondo quanto previsto dalla normativa dovrebbe essere corrisposto anche in presenza di esercizio provvisorio. “È un atto contrario alla legge. I fondi ci sono, i conti aziendali non risultano in rosso. Oltre al rispetto della norma, chiediamo il riconoscimento della nostra dignità: non si possono lasciare famiglie monoreddito senza alcuna tutela”, aggiunge Copeta.

Nel frattempo, per venerdì prossimo è previsto un incontro presso la Regione Puglia, dove si discuterà dell’attivazione della cassa integrazione a partire da luglio.

La comunità locale continua a dimostrare la propria vicinanza: alcuni cittadini portano quotidianamente caffè, brioche e pasti caldi agli operai. Un gesto che, pur nella sua semplicità, testimonia una solidarietà profonda.

“Non possiamo mollare, non possiamo accettare l’idea di perdere il lavoro così. Continueremo a resistere finché sarà necessario”, conclude Copeta.

