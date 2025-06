Minore scomparso da Roma ritrovato dalla Polfer a San Severo

Era fuggito da casa per incontrare una ragazza della provincia di Foggia conosciuta su Instagram

Nella serata di venerdì 19 giugno, un 17enne è stato rintracciato dal personale della Polizia Ferroviaria nella stazione di San Severo, nel Foggiano. Il giovane, originario della provincia di Roma, si era allontanato dalla propria abitazione all’insaputa dei familiari, ed era in viaggio a bordo di un treno regionale senza biglietto, quando è stato notato da agenti della Polfer di Foggia liberi dal servizio.

Il ragazzo, apparso in evidente stato di confusione e agitazione, ha raccontato agli operatori di essere partito da solo per raggiungere un piccolo centro del Gargano, dove sperava di incontrare una coetanea conosciuta su Instagram. I poliziotti sono riusciti a farlo scendere in sicurezza nella stazione di San Severo evitando che se ne perdessero le tracce.

Una volta condotto negli uffici della Polfer, il minorenne è stato preso in carico da altri agenti e, nella stessa serata, è stato temporaneamente collocato in una struttura protetta per minori, in attesa di essere riaffidato ai familiari.

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato che la fuga del giovane potesse sfociare in conseguenze più gravi. L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della vigilanza genitoriale, ma anche sul ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Ferroviaria nella prevenzione di situazioni di rischio, soprattutto in ambito giovanile.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts