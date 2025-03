Mino Miccoli nel CdA Italferr: nuovo incarico per l’ex sindaco di Squinzano

Mino Miccoli, ex sindaco di Squinzano e avvocato, è stato nominato il 6 marzo consigliere di amministrazione di Italferr SpA, prestigiosa società di ingegneria del Gruppo FS Italiane. La sua nomina è avvenuta su indicazione della Lega, con il supporto diretto del senatore Roberto Marti, figura con cui Miccoli ha da sempre un rapporto di stima e collaborazione.

Un riconoscimento politico e professionale

Miccoli ha espresso grande soddisfazione per l’incarico, sottolineando come rappresenti un’opportunità di crescita non solo dal punto di vista politico, dopo anni di impegno per la Lega e per Marti, ma anche professionale. La sua nomina ha infatti ricevuto la validazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), passaggio necessario per chi assume incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dallo Stato.

Italferr, eccellenza italiana nell’ingegneria infrastrutturale

Italferr è una delle più importanti società di ingegneria in Italia e nel mondo, con oltre 40 anni di esperienza nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali. L’azienda opera nel settore ferroviario – sia convenzionale che Alta Velocità – nel trasporto metropolitano e stradale, e nella progettazione di opere civili, porti e stazioni. Inoltre, sviluppa soluzioni tecnologiche integrate per migliorare l’efficienza e l’intermodalità della mobilità ferroviaria e urbana.

Un ruolo strategico nel Gruppo FS

Dal 2022, Italferr fa parte del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, insieme a Rete Ferroviaria Italiana (società capofila), Anas e Ferrovie del Sud Est. L’azienda ha una forte presenza internazionale, con 16 sedi operative all’estero, e rappresenta un asset strategico per lo sviluppo delle grandi infrastrutture italiane.

L’ingresso di Mino Miccoli nel Consiglio di Amministrazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, rafforzando ulteriormente la presenza della Lega nelle grandi aziende pubbliche e consolidando il legame tra politica e gestione strategica delle infrastrutture del Paese.

