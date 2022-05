MANDURIA- “La crisi del grano rappresenta uno degli elementi di grande preoccupazione rispetto alle difficoltà di approvvigionamento di materia prima da parte dei Paesi soprattutto del Corno d’Africa e Nord Africa. Il problema reale è rappresentato dal prezzo con fenomeni speculativi in atto del tutto evidenti”. A parlare è il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli in occasione del “Forum in masseria” organizzato a Manduria da Bruno Vespa.