Ministra Casellati a Peschici: “Un tesoro da difendere e valorizzare”

Elisabetta Casellati, ministra per le riforme, è stata ospite a Peschici in visita istituzionale accompagnata da Raffaele Di Mauro, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, e dal sindaco Luigi D’Arenzo.

La delegazione ha visitato una delle località più suggestive del Gargano, suscitando l’ammirazione della ministra per le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche, tra cui il celebre trabucco, simbolo di identità e tradizione marinara del territorio.

“Il Gargano ha una straordinaria capacità di stupire e sedurre – ha dichiarato Di Mauro -. La ministra è rimasta affascinata dalla ricchezza ambientale e naturalistica di questa terra, che rappresenta un vero tesoro da difendere e promuovere”.

La giornata è stata definita una nuova dimostrazione del valore del patrimonio garganico, un bene collettivo che necessita di tutela e valorizzazione per le generazioni future.

“Possediamo un tesoro immenso e il nostro compito è amarlo, custodirlo ed esaltarlo, perché diventi sempre più motore di sviluppo culturale, turistico ed economico”, ha concluso il Commissario del Parco.

