27 Agosto 2025

Elisabetta Casellati con Raffaele Di Mauro

Ministra Casellati a Peschici: “Un tesoro da difendere e valorizzare”

Antonella D'Avola 27 Agosto 2025
Elisabetta Casellati, ministra per le riforme, è stata ospite a Peschici in visita istituzionale accompagnata da Raffaele Di Mauro, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, e dal sindaco Luigi D’Arenzo.

La delegazione ha visitato una delle località più suggestive del Gargano, suscitando l’ammirazione della ministra per le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche, tra cui il celebre trabucco, simbolo di identità e tradizione marinara del territorio.

“Il Gargano ha una straordinaria capacità di stupire e sedurre – ha dichiarato Di Mauro -. La ministra è rimasta affascinata dalla ricchezza ambientale e naturalistica di questa terra, che rappresenta un vero tesoro da difendere e promuovere”.

La giornata è stata definita una nuova dimostrazione del valore del patrimonio garganico, un bene collettivo che necessita di tutela e valorizzazione per le generazioni future.

“Possediamo un tesoro immenso e il nostro compito è amarlo, custodirlo ed esaltarlo, perché diventi sempre più motore di sviluppo culturale, turistico ed economico”, ha concluso il Commissario del Parco.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

