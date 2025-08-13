Minibond ed equity, 140 milioni di euro da Giunta regionale Puglia

Uno stanziamento di oltre 140 milioni complessivi, per favorire la crescita e il consolidamento delle piccole e medie imprese pugliesi e delle startup, attrarre e valorizzare i talenti. Il tutto attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Nella seduta dell’11 agosto la Giunta regionale ha approvato le schede di preinformazione relative agli strumenti finanziari Minibond Puglia ed Equity Puglia per i quali ha stanziato rispettivamente 80 milioni e 60 milioni di euro. Entrambi gli strumenti regionali saranno gestiti da Puglia Sviluppo in qualità di organismo finanziario. La pubblicazione dei due avvisi è attesa entro il mese di settembre.

Nella precedente edizione, il fondo Equity, con una dotazione di 40 milioni di euro, ha messo a disposizione complessivamente 80 milioni, tra risorse pubbliche e private; mentre con i Minibond del ciclo 2014-2020, le piccole e medie imprese hanno emesso prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 150 milioni di euro. È stata la prima volta in Puglia e tra i primi casi in Italia.

“Queste misure finanziarie così innovative esaltano il potenziale delle nostre piccole e medie imprese, e per quanto riguarda Equity anche delle startup innovative, e dimostrano che il mercato dei capitali, grazie anche alle garanzie pubbliche, è una valida risorsa per lo sviluppo del territorio. Con i nuovi stanziamenti per Equity e Minibond Puglia daremo un’ulteriore spinta alla crescita delle aziende sul territorio, in particolare di quelle ad alto contenuto innovativo, favorendo non solo la transizione digitale ed energetica ma anche l’attrazione dei talenti”, ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Fondo Equity Puglia 2021-2027

Con lo strumento finanziario Equity Puglia, la Regione in virtù dell’Accordo di Finanziamento stipulato con Puglia Sviluppo, intende ampliare le opportunità di accesso ai finanziamenti del capitale di rischio (equity) per favorire la crescita ed il consolidamento di startup e Pmi a carattere innovativo.

Lo strumento finanziario regionale, con la dotazione di ulteriori 60 milioni, consentirà di effettuare operazioni per 200 milioni di euro, tra risorse pubbliche e private.

Destinatarie delle risorse saranno le startup e piccole e medie imprese innovative non quotate che realizzeranno il proprio piano d’impresa in Puglia.

Lo strumento prevede diverse fasi. L’avviso di prossima pubblicazione si colloca nella prima. Si rivolge a Società di Gestione del Risparmio (Sgr) che siano gestori di FIA Italiani (Fondi di investimento alternativo riservati ai sensi del TUF, il Testo Unico della Finanza) o di FIA UE con una pregressa attività di gestione di fondi per il Venture Capital e comprovata esperienza anche nella gestione dei fondi di coinvestimento.

Tra le caratteristiche richieste ai gestori anche avere tra i propri obiettivi quello di supportare lo sviluppo delle imprese innovative in settori strategici quali l’aerospazio, l’agroindustria, la green e blue economy, le biotecnologie, l’It, l’intelligenza artificiale, la transizione energetica e la trasformazione digitale, la meccatronica, la robotica, l’healthcare, l’innovazione applicata alle infrastrutture e all’industria.

Le Sgr si candideranno ad investire complessivamente 60 milioni di risorse private attraverso i propri fondi di venture capital (Fondi Principali). A questi si aggiungono altri 60 milioni di Fondi di Co-Investimento, alimentati da risorse pubbliche messe a disposizione da Puglia Sviluppo. Tutti i fondi, sia privati che pubblici, saranno gestiti dalle Sgr, quindi ciascun Fondo di Co-Investimento sarà gestito dalla stessa Sgr che gestisce il rispettivo Fondo Principale.

Il gestore dovrà indicare nella domanda l’entità dell’impegno pubblico (commitment) richiesto a Puglia Sviluppo, che potrà essere di cinque, dieci o venti milioni di euro.

La candidatura potrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica che sarà resa disponibile.

Fondo Minibond Puglia 2021-2027

Il Fondo Minibond è lo strumento finanziario che permette alle imprese di sviluppare i propri progetti di investimento e di crescita in Puglia, attraverso il mercato dei capitali, utilizzando quindi forme di finanziamento alternative all’offerta bancaria.

L’intervento della Regione Puglia è realizzato attraverso Puglia Sviluppo.

In questa nuova edizione lo strumento finanziario si rivolge alle Pmi ma anche alle MidCap, cioè società caratterizzate da una media capitalizzazione, solitamente inferiore a quella delle grandi imprese ma con un potenziale di crescita significativo.

Lo strumento è attuato attraverso la logica di portafoglio (il cosiddetto basket bond) e ha la finalità di rendere disponibili 320 milioni di euro alle Pmi e MidCap che investono in Puglia, attraverso l’emissione di minibond, cioè di prestiti obbligazionari.

Le risorse finanziarie disponibili per la costituzione della garanzia di portafoglio ammontano ad 80 milioni di euro.

L’avviso di prossima pubblicazione ha l’obiettivo di individuare l’operatore finanziario, il cosiddetto “Arranger” che darà attuazione all’intero processo. L’Arranger si candida all’aggiudicazione delle risorse disponibili per la costituzione della garanzia ed individua gli investitori con cui strutturare le operazioni di Portafoglio; definisce le caratteristiche dei minibond (ammontare, durata etc) e supporta le imprese emittenti durante il processo di strutturazione e collocazione del portafoglio di minibond. L’Arranger potrà scegliere se effettuare l’operazione con cartolarizzazione tradizionale, sintetica o in forma mista.

Potranno candidarsi al ruolo di Arranger banche italiane; banche comunitarie stabilite in Italia o società controllate dalle une o dalle altre; intermediari finanziari; imprese di investimento.

