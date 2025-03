Minibasket femminile, oltre 150 bambine in campo per “We Want to Play”

Grande partecipazione a Castellana Grotte per l’evento pugliese di “We Want to Play”, iniziativa dedicata al minibasket femminile promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’appuntamento ha visto la partecipazione di oltre 150 minicestiste, in rappresentanza di 25 centri minibasket provenienti da tutte e sei le province della regione.

Le giovani atlete, suddivise in due squadre, hanno reso omaggio a due figure femminili simbolo della Puglia:

• Squadra Bianca, dedicata a Isabella D’Aragona, duchessa sovrana di Bari e signora di Ostuni e Grottaglie nel XVI secolo.

• Squadra Azzurra, ispirata a Benedetta Pilato, ventenne tarantina campionessa mondiale di nuoto.

Le partite sprint disputate hanno portato al punteggio finale di 119 punti per la squadra Bianca e 121 per la squadra Azzurra, risultato che è confluito nel conteggio nazionale dell’iniziativa.

Basket e parità di genere: un binomio vincente

L’evento ha voluto non solo promuovere lo sport femminile, ma anche celebrare le donne che hanno lasciato un segno nella storia. Margaret Gonnella, vicepresidente FIP e responsabile nazionale minibasket, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

«Il settore Minibasket sta investendo molto sul femminile e l’8 marzo è il momento ideale per celebrare le donne anche nello sport. L’iniziativa si è svolta in tutte le regioni italiane, ognuna delle quali ha reso omaggio a due donne di rilievo. Il movimento femminile ha un grande potenziale di crescita e noi vogliamo continuare a sostenerlo».

Un evento che ha coinvolto tutta la Puglia

A contribuire alla riuscita dell’evento, organizzato dal Comitato FIP Puglia presieduto da Francesco Damiani, sono stati i 25 centri minibasket che hanno accompagnato le giovani atlete. Un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie all’impegno di numerosi istruttori e dirigenti sportivi. Presenti alla manifestazione anche i consiglieri FIP Puglia, Marisa Bizzarro, Giuseppe Di Vagno e Stefania Scaramuzzi.

Prossimi eventi: il One Day Camp

L’attenzione verso il basket femminile non si ferma qui. Il prossimo fine settimana, 20 atlete pugliesi nate nel 2011 e 2012 parteciperanno al One Day Camp, un’importante sessione di allenamento con Giovanni Lucchesi, responsabile tecnico del Settore Nazionale Femminile FIP.

«Vogliamo ampliare la base del basket femminile in Puglia – ha dichiarato Francesco Damiani, presidente FIP Puglia – Negli ultimi anni abbiamo visto numeri confortanti tra le più giovani, ma c’è ancora tanto da fare. Il minibasket è fondamentale per avvicinare le bambine alla pallacanestro e iniziative come il One Day Camp sono essenziali per affinare il loro percorso sportivo».

L’entusiasmo per il minibasket femminile cresce sempre di più in Puglia, e con il sostegno della Federazione e delle società locali, il futuro della pallacanestro femminile appare sempre più promettente.

