Mini Cooper si ribalta sulla Manduria-Oria: illesi i passeggeri

Le immagini lascerebbero presagire il peggio, ma fortunatamente le due donne di Francavilla Fontana sono riuscite a cavarsela con qualche ferita superficiale. Una Mini Cooper si è infatti ribaltata con a bordo mamma e figlia, di rientro dal mare. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 agosto, sulla strada che collega Manduria a Oria. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo e a causarlo sarebbe stata una brusca frenata sull’asfalto bagnato. Fortunatamente, solo tanta paura e diversi minuti di disagio per la circolazione, con l’intera carreggiata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.
