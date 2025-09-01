Minervino Murge: sindaca non ha più maggioranza per dimissioni consiglieri

È crisi politica nel piccolo comune di Minervino Murge, nel nord Barese, dove quattro consiglieri comunali di minoranza e tre di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni di fatto provocando lo scioglimento dell’assise cittadina presieduta dalla sindaca, Lalla Mancini, eletta con la lista civica ‘Siamo Minervino’ appoggiata dal centrodestra. Ora sarà nominato un commissario ad acta in attesa che si torni alle urne. (ANSA).
