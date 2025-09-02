2 Settembre 2025

Da sx: Silvana D'Agostino e Aida Dolores Viti

Minervino Murge, sciolto Consiglio comunale: Aida Dolores Viti commissaria

Dopo che la prefetta Silvana D’Agostino ha sospeso con effetto immediato del Consiglio comunale

Nella mattinata di martedì 2 settembre, Silvana D’Agostino, prefetta di Barletta Andria Trani, ha disposto la sospensione con effetto immediato del Consiglio comunale di Minervino Murge, a seguito delle contestuali dimissioni di sette consiglieri comunali dalle rispettive cariche elettive.

Il provvedimento è stato adottato in attesa del decreto di scioglimento che sarà emanato dal Presidente della Repubblica. Contestualmente, la prefetta ha nominato Aida Dolores Viti, viceprefetta aggiunta in servizio alla Prefettura di Barletta Andria Trani, commissaria prefettizia con decorrenza immediata.

A Viti sono attribuiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ente locale fino alla successiva fase di riorganizzazione istituzionale.

